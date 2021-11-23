Хабаровск продолжает засыпать снегом Фото: Ольга ЗАМЯТИНА

24 ноября Хабаровский край по-прежнему будет оставаться во власти циклона. В столице региона днем столбики термометров зафиксируются на отметке около -9 градусов. Ночью температура воздуха опустится до отметки в -15 градусов. Пройдет снег. Скорость ветра составит 8-10 метров в секунду.

На юге края ожидается снег, возможна гололедица. Днем будет от -10 до -5 градусов. Ночью - от -14 до -9. Скорость западного ветра составит до 11 метров в секунду.

В центральных районах возможны снег и метель. В течение дня столбики термометров покажут от -11 до -1 градуса. Ночью похолодает до -17. Ветер будет дуть со скоростью 7-14 метров в секунду.

На севере региона стихия продолжает бушевать: снег сменяется метелью и ураганным ветром. Днем будет от -10 до +1 градуса. Ночью - от -20 до 0. Ветер будет дуть со скоростью от 6 до 14 метров в секунду с порывами до 35 метров.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.