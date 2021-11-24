Мурашко заявил о максимальном росте тяжелых случаев ковида в Хабаровском крае
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Хабаровском крае наблюдается одно из наибольших по стране число тяжелобольных коронавирусом. О максимальном росте случаев течения болезни с осложнениями сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, пишет ТАСС.
- Максимальный рост за неделю тяжелых пациентов отмечен в следующих регионах: Карелия, Камчатский край, Хабаровский край, Ставропольский край, Чеченская Республика, Кемеровская область, Тверская, Липецкая и Мурманская области, - сказал он.
По последним данным, в Хабаровском крае ковидом в тяжелой форме болеют 59 человек. 44 подключены к аппаратам ИВЛ.
Также глава федерального министерства отметил, что в целом по стране за прошедшую неделю для планового лечения были возвращены 19 тысяч коек. В Хабаровском крае число коек для ковид-больных составляет 2567. Из них свободны 255.
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