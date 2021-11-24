Цены на такси в Хабаровске взлетели в полтора раза после бурана Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сильный снегопад и ветер в Хабаровске традиционно стали причиной транспортного коллапса на дорогах и поднятия цен на такси. Далеко не все автолюбители готовы рассекать на своих машинах по сугробам на дорогах, поэтому возник очередной дефицит свободных таксистов.

Это привело к существенному повышению цен. И не только в час пик, но и после его завершения. Так, около 11 утра проехаться от арены «Ерофей» до Железнодорожного вокзала можно было за 301 рубль. Это при том, что базовая цена поездки на это расстояние обычно составляет 150-180 рублей.

Но неудобства терпят не только пассажиры авто. Проблемы возникли и с авиаперевозками. Небольшие аэропорты региона из-за снега и ветра до сих пор не принимают авиасуда. Своего отправления из Хабаровска ожидают семь рейсов.

Аэропорт Николаевска-на-Амуре закрыт до 12:00 в связи с очисткой взлетно-посадочной полосы.

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