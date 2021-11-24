Из хабаровского аэропорта по-прежнему не могут вылететь несколько рейсов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вторые сутки подряд из-за сильного циклона, накрывшего Хабаровский край, из аэропорта региональной столицы не могут вылететь несколько пассажирских самолетов. Сложности с приемом судов возникли из-за погоды в городах прибытия.

- Рейс «Хабаровск - Николаевск-на-Амуре» задержан по метеоусловиям аэропорта назначения до 17:50. Сам аэропорт Николаевска закрыт до 12:00 в связи с очисткой взлетно-посадочной полосы. Рейс «Хабаровск - Шахтерск» за 22 ноября объединен с рейсом за 24 число. Вылет ожидается в 12:10. Рейс «Хабаровск - Ноглики »задержан по метеоусловиям аэропорта назначения. Ожидаемое время отправления - 16:10, - сообщили в аэропорту.

Остальные ранее задержанные рейсы должны были вылететь в пункты назначения с 10 до 11 утра.

Напомним, что наиболее сложная обстановка, по прогнозам МЧС, будет наблюдаться 24 ноября в северных районах края. Скорость ветра местами достигнет 35 метров в секунду. Ожидается снег и гололед.

КОНКРЕТНО

Актуальную информацию об отправлениях можно уточнить по телефону: 8 (4212) 26-20-06.

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