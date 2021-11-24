Снег в Хабаровске убирают круглыми сутками: горожане начали помогать коммунальщикам
Фото: Социальные сети
В Хабаровске со снежными завалами вышли на борьбу не только коммунальщики, но и местные жители. Техника работает в режиме 24/7.
- Дал команду профильным структурам проработать вопрос о привлечении дополнительной техники сторонних организаций. Сейчас необходимо задействовать погрузчики и тракторы с отвалами, которые оперативно будут очищать тротуары и пешеходные переходы. Сделать это надо в кратчайшие сроки. Работы по уборке снега будут вестись 24 часа в сутки, - сказал мэр города Сергей Кравчук.
Горожане не стоят в стороне и тоже активно подключаются к уборке. Люди самостоятельно расчищают свои дворы. К слову, такая ситуация наблюдается и в районах края. Так, например, житель Ванино по имени Егор поделился в своем инстаграм-аккаунте фотографиями того, как убирает снег, а потом пускает его в дело - лепит снеговика.
Сугробы на дорогах стали причиной сильных пробок и роста цен на услуги такси. Стоимость поездок поднялась, в среднем, в полтора раза. Причем ситуация не меняется в зависимости от времени на часах.
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