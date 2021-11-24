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Происшествия24 ноября 2021 9:00

В Хабаровском крае и ЕАО снег с дорог убирают 88 спецмашин

Почти месячная норма осадков выпала в двух регионах
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровском крае и ЕАО снег с дорог убирают 88 спецмашин

В Хабаровском крае и ЕАО снег с дорог убирают 88 спецмашин

Фото: Ксения Высотина

В Хабаровском крае и ЕАО после снежного циклона расчищают дороги. В регионах выпала месячная норма осадков.

- Федеральные трассы чистят 88 спецмашин. Работы по уборке снега с дорог ведутся круглосуточно, - рассказали в пресс-службе ФКУ ДСД «Дальний Восток».

Напомним, на двух трассах Хабаровского края сняты ограничения для движения пассажирского транспорта. По дорогам А-370 и А-375 снова могут передвигаться рейсовые автобусы. На остальных трассах проезд все еще закрыт.