В Хабаровском крае и ЕАО снег с дорог убирают 88 спецмашин Фото: Ксения Высотина

В Хабаровском крае и ЕАО после снежного циклона расчищают дороги. В регионах выпала месячная норма осадков.

- Федеральные трассы чистят 88 спецмашин. Работы по уборке снега с дорог ведутся круглосуточно, - рассказали в пресс-службе ФКУ ДСД «Дальний Восток».

Напомним, на двух трассах Хабаровского края сняты ограничения для движения пассажирского транспорта. По дорогам А-370 и А-375 снова могут передвигаться рейсовые автобусы. На остальных трассах проезд все еще закрыт.