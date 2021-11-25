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Здоровье25 ноября 2021 0:30

Голикова сообщила Путину о высокой заболеваемости ковидом в Хабаровском крае

Ежедневно в регионе инфекция выявляется более чем у 580 человек
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Ежедневно в регионе инфекция выявляется более чем у 580 человек

Ежедневно в регионе инфекция выявляется более чем у 580 человек

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства перечислила регионы с наиболее неблагополучной эпидобстановкой. В их числе Амурская, Новгородская, Томская области, Крым и Хабаровский край, пишет ТАСС.

- К сожалению, в целом по стране мы пока не отмечаем значительного снижения уровня смертности, по-прежнему у нас ежедневно уходит из жизни более 1 200 наших граждан, - сказала Голикова во время выступления.

Если говорить о цифрах, которые ежедневно фиксируются в Хабаровском крае, то суточная заболеваемость составляет около 580 человек, а погибают от одного до семи человек.

Ранее проблему высокой заболеваемости ковидом в регионе поднимал глава минздрава страны Михаил Мурашко.

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