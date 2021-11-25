Голикова сообщила Путину о высокой заболеваемости ковидом в Хабаровском крае

Ежедневно в регионе инфекция выявляется более чем у 580 человек
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства перечислила регионы с наиболее неблагополучной эпидобстановкой. В их числе Амурская, Новгородская, Томская области, Крым и Хабаровский край, пишет ТАСС.
- К сожалению, в целом по стране мы пока не отмечаем значительного снижения уровня смертности, по-прежнему у нас ежедневно уходит из жизни более 1 200 наших граждан, - сказала Голикова во время выступления.
Если говорить о цифрах, которые ежедневно фиксируются в Хабаровском крае, то суточная заболеваемость составляет около 580 человек, а погибают от одного до семи человек.
Ранее проблему высокой заболеваемости ковидом в регионе поднимал глава минздрава страны Михаил Мурашко.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;