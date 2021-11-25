За сутки в Хабаровском крае заболели 585 человек

За сутки в крае выявлено 585 случаев заболевания COVID-19 Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край побил очередной антирекорд по суточной заболеваемости. За минувшие сутки в регионе выявлено 585 новых случаев заболевания COVID-19.

- На 25 ноября 83 пациента находятся на искусственной вентиляции легких. Кислородная поддержка оказывается 1450 заболевшим жителям края, - сообщается в телеграм-канале заместителя председателя правительства края по соцвопросам Евгения Никонова «Здравый смысл 27».

Напомним, 24 ноября было зафиксировано 580 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Хабаровский край - антилидер в ДФО по суточной заболеваемости.