Коренным малочисленным народам Хабаровского края начали доставлять рыбу Фото: Правительство Хабаровского края

Коренным малочисленным народам Хабаровского края по поручению главы региона Михаила Дегтярева начали доставлять рыбу.

25 ноября в Нанайский район доставили 10 тонн свежемороженой кеты. Следующие на очереди - Амурский и Хабаровский районы. Жители края получат 34 тонны рыбы. Завершить выдачу кеты и горбуши планируется к 10 декабря.

- В первую очередь поможем многодетным семьям, пожилым, инвалидам и одиноким родителям. 3388 человек получат рыбу из расчета 10 килограммов на человека, - рассказал Вадим Сабуров, заместитель председателя правительства края по природным ресурсам и сельскому хозяйству.

Напомним, из-за неудачной путины в этом году без традиционного питания могли остаться малочисленные коренные народы Севера, проживающие в Хабаровском крае.