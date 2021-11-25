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Общество25 ноября 2021 7:20

Коренным малочисленным народам Хабаровского края начали доставлять рыбу

25 ноября жители Нанайского района получили 10 тонн кеты
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Коренным малочисленным народам Хабаровского края начали доставлять рыбу

Коренным малочисленным народам Хабаровского края начали доставлять рыбу

Фото: Правительство Хабаровского края

Коренным малочисленным народам Хабаровского края по поручению главы региона Михаила Дегтярева начали доставлять рыбу.

25 ноября в Нанайский район доставили 10 тонн свежемороженой кеты. Следующие на очереди - Амурский и Хабаровский районы. Жители края получат 34 тонны рыбы. Завершить выдачу кеты и горбуши планируется к 10 декабря.

- В первую очередь поможем многодетным семьям, пожилым, инвалидам и одиноким родителям. 3388 человек получат рыбу из расчета 10 килограммов на человека, - рассказал Вадим Сабуров, заместитель председателя правительства края по природным ресурсам и сельскому хозяйству.

Напомним, из-за неудачной путины в этом году без традиционного питания могли остаться малочисленные коренные народы Севера, проживающие в Хабаровском крае.