В шести населенных пунктах Хабаровского края восстановили электроэнергию после циклона

Из-за сильной метели без света оставались девять поселений Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае после сильного снегопада и метели восстановили подачу электроэнергии в шести населенных пунктах.

Напомним, после циклона, который обрушился на регион 22 ноября, без света остались девять населенных пунктов. До сих пор подключения электричества ожидают жители трех поселений.

- Света до сих пор нет в поселке Березовый, а также в селах Болен и Чумикан. Бригады рабочих просто не могут туда добраться из-за большого количества снега на дорогах, - рассказали в пресс-службе правительства края.