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Происшествия25 ноября 2021 7:34

В шести населенных пунктах Хабаровского края восстановили электроэнергию после циклона

Из-за сильной метели без света оставались девять поселений
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Из-за сильной метели без света оставались девять поселений

Из-за сильной метели без света оставались девять поселений

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае после сильного снегопада и метели восстановили подачу электроэнергии в шести населенных пунктах.

Напомним, после циклона, который обрушился на регион 22 ноября, без света остались девять населенных пунктов. До сих пор подключения электричества ожидают жители трех поселений.

- Света до сих пор нет в поселке Березовый, а также в селах Болен и Чумикан. Бригады рабочих просто не могут туда добраться из-за большого количества снега на дорогах, - рассказали в пресс-службе правительства края.