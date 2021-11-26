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Происшествия26 ноября 2021 5:26

В Хабаровске печь крематория досрочно отремонтируют из-за высокой нагрузки

На ремонтные работы затратят около двух недель
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровске печь крематория досрочно отремонтируют из-за высокой нагрузки

В Хабаровске печь крематория досрочно отремонтируют из-за высокой нагрузки

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В краевой столице из-за высокой нагрузки вывели из эксплуатации печь крематория. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Специалисты проведут профилактические ремонтные работы.

- Ремонт должен был быть в декабре. Обычно в этом месяце пик кремаций. Поэтому профилактические работы решено провести раньше, - сообщил ИА «Хабаровский край сегодня» Александр Нимчук, начальник отдела организации деятельности общественных кладбищ городского управления ЖКХ.

Он также отметил, что на остужение печи уйдет пять дней. Затем один или два дня уйдет на поправку кладки. Неделю придется затратить на просушку и нагревание.

Предполагается, что период ожидания очереди на кремацию увеличится на два или три дня.

Напомним, недавно крематорий перешел на круглосуточный режим работы.