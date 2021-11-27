Без вести пропавших рыбаков нашли в фургоне у поселка в Хабаровском крае

В районе имени Лазо завершена операция по поиску семерых рыбаков Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В районе имени Лазо завершена операция по поиску семерых рыбаков. Напомним, что экстремалы уехали на реку Катэн 20 ноября. Неделю от промысловиков не было новостей, специалисты пророчили: вероятность найти рыбаков живыми ничтожно мала из-за метели.

Масштабные поиски экстремалов развернулись 26 ноября. Пятеро спасателей на снегоходах прочесывали местность. Осложнялись поиски бездорожьем, глубокими сугробами и отсутствием связи. Параллельно Следственный комитет организовал проверку по факту пропажи промысловиков.

Рыбаков нашли в отапливаемом кунге (закрытом фургоне) в 50 километрах от поселка Солонцовый. Промысловиков обнаружили в добром здравии с запасом топлива и еды. Из-за осадков тропы замело и экстремалы не смогли выехать на машине.

- Проезд к месту возможен только на снегоходе. За минувший день спасатели проделали колею под одно колесо. Сегодня будут проводиться работы по проделке колеи под второе колесо грузового автомобиля рыбаков и эвакуация граждан, - сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Спасатели напоминают, что прежде, чем отправиться на природу, необходимо ознакомиться с прогнозом погоды. 30 ноября регион окажется во власти очередного циклона, который обрушит на регион снег и сильный ветер. Выезжать за пределы населенных пунктов не рекомендуется.