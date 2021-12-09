На Колыме весь день полыхает гаражный бокс

Постройка горит с раннего утра Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

В Магадане, ранним утром 9 декабря загорелся гаражный бокс на десятом километре от Основной трассы. К месту пожара выехали подразделения из двух спасательных частей МЧС.

В 7:20 открытое горение удалось ликвидировать, однако разборка и проливка конструкций продолжается до сих пор, чтобы предотвратить повторное возгорание.

- Тушение пожара началось в 6:30 утра, и справиться с ним до сих пор не удалось, - сообщили «КП-Хабаровск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Магаданской области.

Пламя распространилось и повредило всю площадь постройки. На месте ЧП работают 15 человек и 3 пожарных машины. Также там находятся дознаватели ОНД и ПР по Магадану и сотрудники Испытательной пожарной лаборатории для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, днем 19 ноября в Хабаровске загорелась квартира на шестом этаже высотки. Пожар произошел по улице Суворова, 72. Внимание прохожих привлек хозяин квартиры. Он оказался в западне и застрял на балконе, откуда и пытался привлечь внимание людей, чтобы те вызвали пожарных.

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