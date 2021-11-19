Загорелась квартира на шестом этаже Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Днем 19 ноября в Хабаровске загорелась квартира на шестом этаже высотки. Пожар произошел по улице Суворова, 72. Внимание прохожих привлек хозяин квартиры. Он оказался в западне и застрял на балконе, откуда и пытался привлечь внимание людей, чтобы те вызвали пожарных.

Спасать мужчину пришлось через балкон Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- В одной из квартир, расположенной на шестом этаже, загорелись домашние вещи. Огонь загнал хозяина жилья на балкон: там мужчина был вынужден ждать пожарных, - рассказал Павел Трошин, помощник начальника караула 30 пожарно-спасательной части 21 пожарно-спасательного отряда ФПС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Тушение пожара было затруднено высотой здания - в доме четырнадцать этажей. Спасать напуганного жильца пришлось с помощью пожарной автолестницы. Хозяин квартиры успел надышаться дымом, и его пришлось госпитализировать. Врачи поставили ему предварительный диагноз - «отравление продуктами горения».

Пожарные пытались спасти жизнь песику Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В пожаре пострадал не только хозяин жилья. По случайному стечению обстоятельств во время пожара на лестничной площадке оказалась соседская собака. Песик замешкался и не успел сбежать из зоны задымления. Домашнего питомца вынесли на руках с шестого этажа и на улице попытались реанимировать. Пожарные и медики долго пытались привести животное в чувства, но вернуть собаку к жизни не получилось.

- Давай! Давай! Давай! Ну же, - приговаривали специалисты, проводя легочную реанимацию песику.

Сотрудники газодымозащитной службы осмотрели все помещения подъезда и помогли выбраться из дома на улицу еще семи жильцам соседних квартир.

Из задымленного подъезда удалось спасти еще семь человек Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Пламя охватило территорию квартиры размером в десять квадратных метров. Пожар нанес урон кухне и комнатам. Возгорание удалось потушить за час. В тушении приняли участие 18 пожарных и шесть единиц техники, - добавил Павел Трошин.

Государственный пожарный надзор МЧС России займется установлением причин возгорания.

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