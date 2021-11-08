Ребенка в тяжелом состоянии спасли из пожара в Амурске

Пожар начался в районе 12:25 часов в доме №4 по Амурской улице Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оставлять детей дома одних - идея откровенно плохая, учитывая, что это может привести к трагедии. Так случилось 7 ноября в городе Амурске. Мама ненадолго ушла из дома, но даже этого хватило, чтобы начался пожар, в котором серьезно пострадал пятилетний малыш.

Пожар начался в районе 12:25 часов в доме №4 по Амурской улице. Густой дым из окна увидел случайный прохожий, который вызвал экстренные службы. Если бы не очевидец, ситуация разрешилась бы иначе.

На место ЧП приехали три пожарных отделения. Часть сотрудников отправилась на разведку в горящую квартиру, чтобы ликвидировать очаг возгорания. Входная дверь оказалась заперта, поэтому пожарным пришлось вскрывать ее с помощью бензореза.

Квартира была полностью в дыму, а в одной из комнат лежал пятилетний мальчик. Ребенка в тяжелом состоянии передали врачам скорой и отвезли в больницу. Он надышался угарным газом. Сейчас за его жизнь, как сообщили «КП» в минздраве, борются врачи: малыш подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Больше при пожаре никто не пострадал.

- Со слов матери, из квартиры она вышла ненадолго. Двое старших детей в это время находились у бабушки. Квартира не была оборудована автономным пожарным извещателем, который мог бы своевременно оповестить о возникшей опасности, - прокомментировали в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Пожар потушили за 20 минут, его площадь составила четыре квадратным метра. В двухкомнатной квартире горели домашние вещи и диван. Причину пожара предстоит выяснить дознавателям и следователям. Предварительная версия - детская шалость с огнем.

ВАЖНО

Не оставляйте детей одних без присмотра - предоставленные сами себе, они подвержены опасности, а любознательность может обернуться трагедией. Родителям необходимо учить ребятишек правилам пожарной безопасности. Разберите с ребенком основные опасности в быту и оградите несовершеннолетних от шалостей с огнем, убрав в недоступное место спички, зажигалки и свечи.

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