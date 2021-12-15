Прокуратура начала проверку из-за прорыва трубы в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инцидент произошел 14 декабря в районе улицы Краснореченской. Как ранее сообщили «КП» - Хабаровск» в Единой дежурно-диспетчерской службе Хабаровска, на участке у улицы Центральной, идущей параллельно Краснореченской, был поврежден трубопровод. На место аварии выехала бригада рабочих. К делу подключилась прокуратура Индустриального района Хабаровска.

- Порыв на участке магистрали холодного водоснабжения произошел в районе пересечения улиц Краснореченской, Центральной и переулка Индустриального. Из-за аварии улицы затопило, и на дорогах образовалась ледяная корка, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

В ведомстве уточнили, что к перебоям в подаче коммунальных услуг авария не привела. Прокуратурой организована проверка деятельности ресурсоснабжающих и иных организаций. При наличии нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

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