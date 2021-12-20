«Это настоящая трагедия»: гималайский медведь-шатун попал на камеры в ЕАО Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

В Еврейской автономной области в объектив фотоловушки попал гималайский медведь. Как оказалось, хищник запоздал в своем погружении в спячку и не исключено, что проведет зиму без сна. Видеороликом поделился в соцсетях центр «Амурский тигр».

Съемка велась 21 ноября. И до настоящего времени судьба животного неизвестна. Тот факт, что медведь, возможно, не уснет этой зимой, огорчил подписчиков аккаунта центра.

«Это настоящая трагедия»; «Надеюсь, мишка торопится к себе в берлогу»; «Пора уже спать, Тэдди»; «Видимо, не накопил жира. Если жира не хватит, животное спячку не переживет». Комментарии такого рода очень быстро накопились под постом.

И все же надежда на то, что медведь уснет, есть. Обычно хозяева тайги впадают в спячку с середины осени или с началом зимы. Зимняя спячка медведей напрямую связана с погодой и окружающей температурой. Поэтому назвать точный месяц, когда медведи впадают в спячку, сложно.

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