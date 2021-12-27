Пожилой хабаровчанин погиб в ДТП в Хабаровске

ДТП произошло поздно вечером
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
В Хабаровске, в 21:47, 26 декабря произошло смертельное ДТП в районе дома 96А по улице Карла-Маркса. Виновником страшной аварии выступил 22-летний водитель Toyota Prius, который ехал со стороны Промышленной в сторону Синельникова.
Он не справился с управлением на скользкой дороге и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Nissan Dualis, за рулем которого находился 64-летний мужчина.
- Водитель Nissan Dualis скончался во время реанимации. Виновник ДТП получил амбулаторное лечение во второй краевой больнице. Также пострадали двое пассажиров Toyota Prius: 32-летняя женщина и четырехлетняя девочка. Обе госпитализированы во вторую краевую больницу в нейрохирургическое отделение, - сообщили в пресс-службе УГИБДД Хабаровска.
Напомним, смертельное ДТП произошло на трассе под Хабаровском. Трагедия случилась поздним вечером 22 декабря на 29 километре автодороги Хабаровск - Находка. ДТП спровоцировал водитель иномарки Toyota Allion. Он ехал по направлению в Хабаровск.
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