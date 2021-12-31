Пожар в Ильинке тушили несколько часов
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Две цистерны с топливом загорелись в поселке Ильинка Хабаровского края днем 30 декабря. В тушении огня участвовало 43 человека и 10 единиц техники. Совместными усилиями пожарным удалось ликвидировать возгорание только к 16:32.
Сложность тушения состояла в отсутствии водоисточников вблизи места происшествия. Сначала огонь охватил две цистерны с топливом, а затем бензовоз, легковое авто и даже сторожку охранника. Более того, в результате пожара произошла разгерметизация трех цистерн и розлив топлива. Сотрудникам ГУ МЧС России по Хабаровскому краю пришлось проводить пенную атаку. В результате площадь пожара составила 400 квадратных метров.
- Сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России опросили свидетелей и устанавливают все обстоятельства произошедшего, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Напомним, о пожаре стало известно в 13:20 в четверг, 30 декабря.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети: