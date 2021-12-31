Пожар в Ильинке тушили несколько часов Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Две цистерны с топливом загорелись в поселке Ильинка Хабаровского края днем 30 декабря. В тушении огня участвовало 43 человека и 10 единиц техники. Совместными усилиями пожарным удалось ликвидировать возгорание только к 16:32.

Сложность тушения состояла в отсутствии водоисточников вблизи места происшествия. Сначала огонь охватил две цистерны с топливом, а затем бензовоз, легковое авто и даже сторожку охранника. Более того, в результате пожара произошла разгерметизация трех цистерн и розлив топлива. Сотрудникам ГУ МЧС России по Хабаровскому краю пришлось проводить пенную атаку. В результате площадь пожара составила 400 квадратных метров.

- Сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России опросили свидетелей и устанавливают все обстоятельства произошедшего, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, о пожаре стало известно в 13:20 в четверг, 30 декабря.

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