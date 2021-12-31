Прокуратура начала проверку из-за пожара в Ильинке
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
В Хабаровском крае началась проверка по факту возгорания цистерн с топливом. Инцидент произошел в селе Ильинка в преддверии Нового года, 30 декабря. К делу подключилась прокуратура.
По информации следствия, на территории, принадлежащей физическому лицу, расположенной на улице Северной в селе Ильинка Хабаровского района загорелись две цистерны с топливом. И хотя во время пожара никто не пострадал, огонь охватил площадь в 400 квадратных метров.
- Выясняются обстоятельства случившегося. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Напомним, в тушении огня участвовало 43 человека и 10 единиц техники. Пожар тушили около трех часов.
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