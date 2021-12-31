Следком начал проверку в отношении маршрута №155 в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

В поселке Тополево Хабаровского района водитель автобуса, следующего по маршруту №155, не довез до нужно остановки несколько детей. В информации разбирается следком. Ведомство запустило процессуальную проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По версии следствия, инцидент произошел днем 27 декабря. Водитель автобуса не довез детей до нужной остановки, оставив их на предшествующей. Из-за этого детям пришлось по морозу добираться до нужной остановки пешком. Никто не пострадал.

- В ходе проверки следователями устанавливаются обстоятельства случившегося. По ее результатам будет принято законное процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Напомним, что подобные проблемы с маршрутом №155 возникают не в первый раз. Ранее было отмечено, что перевозчик уменьшил количество автобусов на маршруте.

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