Крупный пожар в Биробиджане удалось потушить Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Крупное ЧП, произошедшее в Биробиджане 31 декабря, удалось устранить. Всего на тушение огня ушло 12 часов, было задействовано 68 человек. В ГУ МЧС России по ЕАО сообщили, что тушить огонь было сложно из-за позднего звонка в пожарную часть. Пожарные справились с задачей, несмотря на сильный мороз и быстро распространяющийся по деревянным перекрытиям огонь. Как сообщают сотрудники, в ходе тушения пожара были истрачены десятки баллонов с кислородом, а их одежда была покрыта ледяной коркой.

Напомним, в канун Нового года в Биробиджане загорелось здание Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема 1939 года постройки. На тушение пожара были брошены все силы, а возгоранию присвоили повышенный номер опасности. Возгорание оказалось очень масштабным: огонь расползался по этажам здания, а из окон валил густой едкий дым.

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