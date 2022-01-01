Декада спорта и здоровья пройдет в Хабаровском крае в первых числах января Фото: Алена МАРТЫНОВА

С 1 по 10 января на территории Хабаровского края пройдет «Декада спорта и здоровья». Всего в рамках акции состоятся 138 различных спортивных мероприятий. Программа включает как турниры и товарищеские матчи, так и массовые катания и многое другое.

3 января начнется старт рождественского турнира по хоккею с мячом в спортивном комплексе «Арена “Ерофей”». В нем примут участие хоккеисты 10-11 лет. Матчи будут проходить каждый день до 7 января с 9:30 до 12:30.

6 января в Краевом центре единоборств пройдет День открытых дверей для воспитанников школы-интернат №3, в программе которого будет экскурсия по дворцу спорта и открытая тренировка по спортивной борьбе.

7 января на стадионе имени Ленина состоится «Забег обещаний», регистрация на который откроется в 12:00, мероприятие начнется в 13:00. После забега пройдет концерт «Рождество на набережной», а также мастер-классы по фигурному катанию. Полный перечень мероприятий, проходящих в рамках «Декады спорта и здоровья» опубликован на сайте минспорта края.

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