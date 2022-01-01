Забег обещаний и хоккей: спортивные мероприятия в Хабаровске в первые дни 2022 года

Жителей края ждут интересные спортивные мероприятия Фото: Олег ЗОЛОТО

Хоккей и футбол в валенках, скандинавская ходьба, стрельба из лука, массовые катания и многое другое ждет жителей Хабаровского края в первой половине января. Новогодние праздники – отличный повод выполнить обещание «начать новую жизнь и лучше следить за здоровьем в грядущем году».

ДЕКАДА СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ

С 1 по 10 января 2022 года в муниципальных образованиях Хабаровского края пройдет Декада спорта и здоровья. Участником соревнований сможет стать любой желающий. Всего в Хабаровском крае пройдет 138 мероприятий в рамках декады: от районных турниров по «Хоккею на валенках» до городских соревнований по бадминтону.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Краевой Рождественский турнир по хоккею с мячом среди мальчиков 10-11 лет пройдет с 3 по 7 января в краевом дворце хоккея с мячом «Арена «Ерофей». Турнир проводится в рамках Дальневосточной детской хоккейной лиги.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

На полигоне «Восход» в Хабаровском районе 5 января с 12 часов дня пройдет Открытая тренировка по спортивному ориентированию, в которой примет участие чемпион мира Сергей Горланов.

РОЖДЕСТВО НА НАБЕРЕЖНОЙ

В Рождество 7 января на катке на краевой набережной Хабаровска с 13 часов пройдет акция «Забег обещаний», а 8 и 9 января состоятся Рождество на набережной, веселые старты для всех желающих и мастер-класс по керлингу.

МИНИ-ФУТБОЛ

В рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу» с 13 по 16 января пройдут Краевые соревнования среди команд общеобразовательных организаций. В состязаниях, местом проведения которых будет хабаровский СК «Авангард», примут участие мальчики и девочки 10-11 лет и 12-13 лет.

ХОККЕЙ

С 14 по 16 января пройдет I этап всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова. В СК «Металлург» города Комсомольска-на-Амуре будут играть юноши 14-15 лет, а в АНО ДО «Спортивный клуб “Трансбункер”» районного поселения Ванина – мальчики 10-11 лет.

Среди такого широкого выбора каждый сможет подобрать себе мероприятие по вкусу. Спортивная жизнь края становится все более разнообразной с каждым годом.

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