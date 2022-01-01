Новогодние праздники - отличный повод посетить театр Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новогодние праздники станут отличной возможностью начать уделять больше внимания культурной жизни региона. В рабочие дни мы часто не успеваем провести вечер в театре, хотя из года в год обещаем себе, что наконец-то сходим на ту постановку, что нам советовали. Редакция «КП»-«Хабаровск» узнала, куда сходить на новогодних праздниках в Хабаровске в январе 2022 года. Делимся подборкой спектаклей, которые пройдут в Хабаровске со 2 по 9 января 2022 года, чтобы вы могли выбрать именно тот, который придется вам по вкусу.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

Спектакль для юных зрителей «Тайна двенадцати лебедей» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена можно увидеть в Хабаровском краевом музыкальном театре. Историю о самоотверженности, большом сердце и добре, сопровождаемую волшебством и танцами, можно увидеть 4 и 5 января 2022 года.

Хабаровский краевой музыкальный театр также покажет музыкальную комедию в двух действиях «Проделки Ханумы», получившую в 2010 году Гран-при на театральном фестивале на премию Губернатора Хабаровского края. Увидеть успешную и уже полюбившуюся зрителям историю о лукавой Хануме можно 4 января 2022 года.

Не менее интересная кабаре-комедия о двух авантюристах «Искусство жениться» по мотивам пьесы Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным» пройдет в Хабаровском краевом музыкальном театре 5 января 2022 года.

В Сочельник и Рождество (6 и 7 января 2022 года) в Хабаровском краевом музыкальном театре покажут спектакль «Приключения Герды в снежном королевстве», который подарит детям зимнюю сказку, наполненную волшебством.

Также в Рождество (7 января 2022 года) можно посетить мюзикл в двух действиях «Обыкновенное чудо» в Хабаровском краевом музыкальном театре. Знаменитая пьеса Евгения Шварца способна окунуть зрителя в атмосферу чуда, которая окружает этот праздник.

Мюзикл-фэнтези «Спящая красавица» по сказке «Спящая Царевна пройдет 8 января 2022 года в Хабаровском краевом музыкальном театре. Спектакль будет идти в сопровождении оркестра, который исполнит музыку различных стилей – от джаза до русского фольклора.

Кроме того, 8 января 2022 года в Хабаровском краевом музыкальном театре пройдет комедия-скандал «Прости мои капризы!..», которая окунет зрителя в атмосферу богемной Франции.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ТЕАТР ДРАМЫ

Зажигательная комедия «Знойные мамочки», отмечающаяся искрометным юмором, пройдет в Хабаровском краевой театре драмы 4 января 2022 года.

5 января в Хабаровском краевом театре драмы состоится спектакль «Примадонны», сюжет которого повествует о двух молодых девушках, решившихся на аферу ради осуществления мечты.

В Сочельник (6 января 2022 года) зрители смогут насладиться спектаклем «Тест Тьюринга» в Хабаровском краевом театре драмы. История, основанная на реальных событиях 50-х годов прошлого века, станет отличной альтернативой новогодним сюжетам.

7 января 2022 года в Хабаровском краевом театре драмы состоится показ спектакля «Неужели не я...». Размышление о творческом пути Художника будет сопровождаться стихами Иосифа Бродского и музыкой Свеланы Сургановой.

Комедию «Люкс для иностранцев» в Хабаровском краевом театре драмы можно увидеть 8 января 2022 года. Сюжет, в центре которого оказывается история двух супружеских пар, нечаянно оказавшихся в одном гостиничном номере, подарит возможность хорошо провести вечер за распутыванием интриг этой необычной ситуации.

9 января 2022 года в Хабаровском краевом театре драмы пройдет премьера комедии «Мы не одни, дорогая!». Просмотр спектакля о внезапно закончившейся идиллии семьи Мархэм с детективной составляющей станет отличным завершением новогодних праздников.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Сказку «Снежность обыкновенная» можно посмотреть в «Театре юного зрителя» со 2 по 9 января 2022 года. История для детей покажет юным зрителям загадочный мир Снежинок и всю сказочность зимы.

Также в ТЮЗе пройдет спектакль и для взрослых зрителей. Наполненный музыкой спектакль «Новогодничек в одной веселой квартире» можно посетить с 3 по 6 января 2022 года.

ТРИАДА

Новогодний Спектакль «Муха-цокотуха» пройдет в театре «Триада» со 2 по 6 января 2022 года. Постановка по одноименному произведению Корнея Чуковского скрасит ваш новогодний отдых с детьми, ведь кроме всем известных героев в постановке присутствуют такие персонажи, как Дед Мороз и Снегурочка.

ДК «ПРОФСОЮЗОВ»

Также провести день с детьми можно за просмотром шоу ростовых кукол «Щенки спасают Новый год» в ДК Профсоюзов 2 января 2022 года. 4D-театр подарит опыт взаимодействия актеров со зрителями, а также научит мам и пап приемам творческого воспитания и разрешению конфликтов с детьми. В программе будут лазерное шоу, гигантские мыльные пузыри, бумажная дискотека и другие интересные интерактивы.

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ (ГДК)

Необычный концерт «Волшебные миры Хаяо Миядзаки», на котором можно вживую услышать лучшие саундтреки мультипликационной студии «Гибли» в исполнении оркестра ASSAI, пройдет 4 января 2022 года в Городском дворце культуры.

КИНОТЕАТР «ГОЛЛИВУД»

5 января 2022 года в киноцентре «Голливуд» на большом экране покажут оду из «самых новогодних» сказок. Показ спектакля «Большой театр: Щелкунчик» продлит ощущение праздника и подарит рождественское настроение.

ФИЛАРМОНИЯ

Также 6 января подарит зрителям возможность посетить литературно-музыкальный спектакль «Ночь перед Рождеством» по повести Николая Гоголя в филармоническом театре «Геликон».

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