Травмпункты Хабаровска работают круглосуточно в новогодние праздники

Медучреждения Хабаровска принимают пациентов и праздничные дни Фото: Правительство Хабаровского края

Больницы и поликлиники Хабаровского края продолжают работать и в праздничные новогодние выходные . За экстренной помощью можно обратиться по телефону 103. Также в регионе действуют шесть круглосуточных травмпунктов.

Длительное пребывание на улице может привести к травмам и обморожениям. Поэтому краевой минздрав советует жителям следить за временем, проведенном вне дома.

- При появлении первых признаков переохлаждения - озноба, дрожи, заторможенности действий, апатии, посинения или побледнение губ, снижения температуры необходимо обратиться к врачу. К признакам обморожения относят: потерю чувствительности, бледную, твердую и холодную кожу, отсутствие пульса у лодыжек. Так, при постукивании пальцем слышен деревянный звук, - отметили в ведомстве.

Также нужно быть осторожными во время запусков петард и фейерверков.

- Травмы глаза, к сожалению, на новогодние праздники случаются ежегодно. Но если соблюдать простые правила безопасности, то неприятных последствий получится избежать Нельзя стоять близко к пиротехнике и заглядывать внутрь горящего салюта. Но если вдруг вы повредили глаза, то следует срочно обращаться в офтальмологический травмпункт - он находится в бывшем приемном отделении, - сообщила Вероника Телюпа, зам главврача по организационно-методической работе хабаровской клинической больницы №10.

Помимо прочего, в Хабаровском крае работает «горячая линия» по вопросам COVID-19. График ее немного изменился в праздники.

- Выходные дни: 2, 7, 8 и 9 января.

- С 3 по 6 января режим работы с 09:00 до 15:00.

- С 10 января «горячая линия 122» вернется к прежнему режиму: будни – с 08:00 до 20:00, суббота – с 09:00 до 15:00, воскресенье – выходной.

Напомним, мобильные пункты вакцинации в праздничные дни в Хабаровске работают по режиму субботы. С полным официальным списком можно ознакомиться здесь и на сайте краевого правительства.