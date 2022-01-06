Женщина, пропавшая 1 января, найдена мертвой в Хабаровском крае

Девушка, пропавшая 1 января, найдена мертвой в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае нашли тело женщины, поиски которой шли с первого января. Ее искали близкие, полиция и волонтеры.

Напомним, 1 января в районе имени Лазо при неизвестных обстоятельствах пропала женщина. Поисками жительницы села Дрофа занимались волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас». Информация о ее смерти появилась в их соцсетях.

- Сейчас на месте работают следователи. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, - рассказали «КП» - Хабаровск» в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.