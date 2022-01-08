Хабаровчанам разрешат купаться в прорубях Фото: Алексей БУЛАТОВ

До Крещения остается всего 10 дней. По традиции, окунаться в воду верующие устремляются в ночь с 18 на 19 января. В этом году в Хабаровском крае для проведения обряда будут оборудованы несколько мест.

Точный перечень епархия утвердит вместе со специалистами МЧС. Им предстоит дежурить в местах скопления православных в этот день и следить за безопасностью происходящего. В случае необходимости — оказывать помощь.

Тем временем в спасательном ведомстве отметили, что рождественские мероприятия с 6 на 7 января прошли в регионе без происшествий. — Всего в управлении надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю на особом контроле в регионе находились 52 религиозных объекта, где прошли рождественские богослужения, — рассказали в краевом МЧС. Божественная литургия, длившаяся с ночи 6 января до утра 7 января, прошла в Спасо-Преображенском соборе.

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