Пробки в Хабаровске: в первый рабочий день после новогодних праздников на дорогах образовались десятибалльные заторы

В первый рабочий день на дорогах образовались десятибалльные заторы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В краевой столице вечером 10 января на дорогах образовались десятибалльные пробки. Несколько улиц города встали полностью: Карла Маркса, Ким Ю Чена, Дзержинского, Комсомольская, Шевчука.

Затор образовался на улице Запариной. Из-за прорыва трубы и массового ДТП дорога перекрыта от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского.

Столпотворение машин сформировалось и на улице Волочаевской. Пробка продолжается на развязке на Краснореченской и по улице 65-летия Победы. Затор на Ленина начинается с поворота с Волочаевской и завершается на пересечении с Калинина.

Уссурийский бульвар стоит от перекрестка с Шевченко до Пушкина и от Гоголя до Тургенева. Пробка на Пушкина начинается на Ким Ю Чена и заканчивается на улице Ленина. На Слободской затор начинается от «Хабаровскэнергосбыта» и завершается на пересечении с Ленина.