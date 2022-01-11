20–летней колымчанке грозит семь лет колонии за смертельное ДТП: девушка врезалось в авто, где ехала семья с детьми

20–летней колымчанке грозят семь лет колонии за смертельное ДТП: девушка врезалось в авто, где ехала семья с детьми, Фото: стоп-кадр видео

В Магаданской области следователи отправили в прокуратура уголовное дело в отношение 20-летней девушки. Ее обвиняют в смертельном ДТП, которое унесло жизни двоих человек. Авария произошла в конце октября в поселке Сокол. Тогда ее обсуждали все местные жители и СМИ. Оказалось, что виновница лобового столкновения нарушила все правила: мало того. что села за руль без наличия водительских прав, так еще и колеса у ее Toyota Celsior не соответствовали требованиям. Сказалась и погода. В тот день стоял туман, дорога была мокрой.

Иномарка на полной скорости вылетела на встречку и протаранила Toyota Corolla, внутри которой ехала семья с детьми. Одним из них был в детском кресле. Водитель и пассажир машины скончались на месте. Один из пассажиров получил тяжелые травмы.

— В настоящее время обвинительное заключение утверждено надзорным органом. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в СУСК Магаданской области.

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