«Водоканал» решил проблему с коллектором на улице Павла Морозова в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Проблему с аварийным коллектором на улице Павла Морозова коммунальщики смогли разрешить. Водоканал запустил в работу на этом участке канализационно-насосную станцию, которая позволит полностью исключить сброс стоков в районе улицы Богачева, сообщает администрация города.

Сейчас на проблемной дороге работает подрядчик, который будет выполнять работы по микротуннелированию. И лишь когда они будут закончены, пойдет речь о восстановлении провалившегося под землю асфальта. Как и планировалось, движение авто будет восстановлено не раньше весны.

Напомним, дорога в районе пересечения улиц Павла Морозова и Радищева провалилась из-за подъема грунтовых вод в старых руслах Амура. Минувшим летом это стало причиной сильных провалов в асфальте, перекрытия главной транспортной артерии города и многокилометровых пробок.

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