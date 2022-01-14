Вылеты из Хабаровска задержаны из-за неблагоприятных метеоусловий в Южно-Сахалинске

Вылеты по нескольким маршрутам перенесены Фото: Дарья АСЛАМОВА

Из-за того, что аэропорты Южно-Сахалинска и Ноглика закрыты из-за сложных метеоусловий, несколько вылетов из Хабаровска задержаны.

- Время вылетов по нескольким маршрутам перенесено. В Оху, Богородское, Николаевск-на-Амуре, Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре, Советскую Гавань, - рассказали в пресс-службе аэропорта Хабаровска.

Также, в краевой столице как в запасном аэропорту до сих ор остаются самолеты, которые летели по маршруту Москва – Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский – Южно-Сахалинск, но вынужденно сели в аэропорту Хабаровска.

- Самолет Москва - Южно-Сахалинск сел в Хабаровске 12 января. Пассажиров поселили в гостиницах, им предоставили напитки и горячее питание. Ожидаемое время отправления самолета 7:40 15 января, - добавили в пресс-службе аэропорта Хабаровска.

Авиарейс Хабаровск-Якутск задержан из-за позднего прибытия самолета. Вылет запланирован на 15:00.