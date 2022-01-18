После публикации «Комсомольской правды — Хабаровск» следком начал проверку истории с таксистом, напавшим на пассажирку и ее ребенка. Фото: Инстаграм/черный список 18+

Следственный комитет по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области начал проверку после публикации «Комсомольской правды» о том, что женщина и ее ребенок стали жертвами нападения таксиста. По словам пострадавшей, ее вместе с малышом вышвырнули силой из авто за то, что она отказалась оплачивать платное ожидание. Девушка утверждает: водитель включил таймер еще задолго до своего приезда к ее дому.

— По предварительным данным, ребенок не пострадал, женщина получила незначительное повреждение кисти руки. По данному факту следственным отделом по Железнодорожному району города Хабаровска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводится процессуальная проверка, — рассказала представитель следственного ведомства Дарья Немцева.

После публикации в «Комсомолку» обратилась и другая пострадавшая. Девушка уже написала заявление в полицию. Ее историю вскоре читайте на сайте «КП».

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