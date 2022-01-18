В школу села Ильинка в Хабаровском крае все же поступило тепло. Фото: 2Гис

В селе Ильинка Хабаровского края дети наконец-то смогут учиться в школе без стука зубов от холода. Почти месяц потребовался коммунальщикам, чтобы отладить температурный режим в учебном заведении. Об этом пишет телеграмм-канал «Здравый смысл».

Зампред правительства края Евгений Никонов сообщил, что множественные нарушения в школе были обнаружены различными ведомствами после того, как на ситуацию начали жаловаться родители учащихся. Оказалось, что в здании не были утеплены окна, стены и не были отрегулированы батареи.

Всех, кто столкнулся с подобным Никонов попросил писать в его инстаграм-аккаунт @dr.evgeniynikonov.

Ранее сообщалось, что в ситуацию в Ильинке вмешалась районная прокуратура. И директор школы-«холодильника», и глава района получили представления. За тем, как они будут исправлять сложившуюся ситуацию, следит надзорное ведомство.

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