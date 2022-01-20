В Хабаровском крае открылись еще две ледовые переправы

А Хабаровском крае открылись еще две ледовые переправы
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
В Хабаровском крае открыты еще две ледовые переправы: одна в Аяно-Майском, а другая в районе имени Лазо. Их безопасность проверили сотрудники регионального МЧС .
- Ледовая переправа в Аяно-Майском районе пролегла через реку Мая в 60 километрах ниже по течению от села Аим, вблизи устья реки Улахан-Крестях. В районе имени Лазо ледовая дорога пересекает реку Сукпай в 60 километрах от одноименного населённого пункта, - сообщили в ведомстве.
Отметим, что в начале недели зимний проезд появился на протоке Сий возле села Ачан в Амурском районе.
Таким образом сейчас в Хабаровском крае сейчас открыты 16 ледовых переправ: по две штуки в Хабаровском, Верхнебуреинском, Охотском и Амурском районах, а также три в районе имени Осипенко и Айно-Майском, и по одной в Николаевском и имени Лазо.
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