В Хабаровском крае открылись еще две ледовые переправы

А Хабаровском крае открылись еще две ледовые переправы Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае открыты еще две ледовые переправы: одна в Аяно-Майском, а другая в районе имени Лазо. Их безопасность проверили сотрудники регионального МЧС .

- Ледовая переправа в Аяно-Майском районе пролегла через реку Мая в 60 километрах ниже по течению от села Аим, вблизи устья реки Улахан-Крестях. В районе имени Лазо ледовая дорога пересекает реку Сукпай в 60 километрах от одноименного населённого пункта, - сообщили в ведомстве.

Отметим, что в начале недели зимний проезд появился на протоке Сий возле села Ачан в Амурском районе.

Таким образом сейчас в Хабаровском крае сейчас открыты 16 ледовых переправ: по две штуки в Хабаровском, Верхнебуреинском, Охотском и Амурском районах, а также три в районе имени Осипенко и Айно-Майском, и по одной в Николаевском и имени Лазо.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.