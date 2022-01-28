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Происшествия28 января 2022 6:00

В Хабаровске нашли женщину, которая расплачивалась в магазинах чужой картой

Установить личность злоумышленницы помогли подписчики пабликов в соцсетях
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровске нашли женщину, которая расплачивалась в магазинах чужой картой

В Хабаровске нашли женщину, которая расплачивалась в магазинах чужой картой

Фото: Александр ГЛУЗ

В Хабаровске с помощью социальных сетей нашли женщину, которая расплачивалась в магазинах картой 71-летнего пенсионера.

Напомним, пожилой мужчина потерял банковскую карту. В этот же день разными магазинами с нее были списаны деньги: около трех тысяч рублей. Личность злоумышленницы удалось установить благодаря записи с камер видеонаблюдения, которая была выложена в Сеть. Подписчики социальных сетей помогли опознать женщину.

- Женщине 47 лет. Карту она нашла на улице Запарина и расплатилась ею в магазинах около своего дома. Возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 158 УК РФ - «Кража». Злоумышленнице грозит до шести лет тюрьмы, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

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