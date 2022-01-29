Прокуратура Хабаровского края начала проверку по нападениям бездомных собак Фото: Иван ВИСЛОВ

Все чаще жители Хабаровского края становятся жертвами нападений безнадзорных собак. Последний случай произошел буквально на днях. В Советской Гавани псы напали на 11-летнего мальчика. Ребенок сильно испугался и у него осталось несколько укусов. Примечательно, что проходящие мимо люди не обратили внимания на ребенка. Прокуратура начала проверку.

- Организована проверка исполнения органами власти края и органами местного самоуправления полномочий в области отлова таких животных и дальнейшего их содержания, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Напомним, накануне из-за нападения собак погиб астраханец. 58-летний мужчина шел на работу и по пути на него напала свора псов.

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