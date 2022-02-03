В Комсомольске на линию вернулись автобусы №3, 6, 14, 20 и 18 Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре на линию вернулись автобусы, которых вчера не дождались пассажиры. Речь идет о маршрутах №№ 3, 6, 14, 20 и 18 (прежний 26). Об этом сообщили в мэрии.

- Работа автобусов на маршрутах в соответствии с графиками была подтверждена мониторингом, который утром проводили специалисты администрации города. Изменения в систему «Яндекс.Транспорт» будут внесены в ближайшие дни, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Ранее сообщалось, что скандально известный перевозчик «Пять звезд» не вывел на линию автобусы по трем маршрутам в Комсомольске-на-Амуре. 2 февраля пассажиры так и не дождались транспорт в положенное время. При этом, как выяснилось, никаких законных оснований для всего этого не было.

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