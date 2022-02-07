Пьяный водитель насмерть сбил пешехода в Хабаровском крае Фото: Социальные сети

Смертельное ДТП произошло по вине пьяного водителя в Хабаровском крае. Мужчина за рулем иномарки сбил пешехода, идущего вдоль дороги. О произошедшем сообщили в ГИБДД региона.

Все произошло 6 февраля около девяти часов вечера в Советской Гавани.

- Водитель 1975 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Toyota, по дороге в сторону поселка Лососина совершил наезд на пешехода 1987 года рождения, который двигался по краю проезжей части во встречном направлении, - рассказали ведомстве.

Машина шла на полном ходу, поэтому удар был такой силы, что у пешехода не осталось шансов выжить. Он получил серьезнейшие травмы и погиб на месте до приезда скорой помощи.

Напомним, что в этот же день другой пьяный автолюбитель стал виновником аварии, которая чудом обошлась без жертв.

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