Из Хабаровска можно будет улететь в Крым и на Кавказ Фото: Александра ШОПЕНКО

Стартовала продажа авиабилетов из Хабаровска в курортные города Крыма и Кавказа. Цены сейчас на эти направления установлены в пониженном диапазоне.

С пересадкой в Екатеринбурге можно будет добраться в Краснодар, Сочи, Калининград, Симферополь и Минеральные Воды. Так, например, билет до Симферополя обойдется в 14 316 рублей, а до Сочи - 16 314.

При этом практически все билеты были раскуплены на старте продаж. Такой ажиотаж может быть связан с тем, что теперь из Хабаровска нельзя улететь за рубеж, так как рейсы отменили: был маленький спрос. Всем, кто желает отдохнуть за границей, теперь приходится для начала лететь во Владивосток.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.