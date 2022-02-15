«Сделал так, как учили»: часовой рассказал детали попытки побега из колонии строгого режима в Хабаровском крае

В уголовно-исполнительной системе Хабаровского края Илья Марченко несет службу с 2018 года Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

Часового исправительной колонии №5 (Советская Гавань) отметили за предотвращение побега. Напомним, что инцидент случился 31 января около 17:00. В этот момент на посту находился младший инспектор отдела охраны ИК-5 Илья Марченко.

Часовой заметил осужденного, который пытался бежать из колонии. Младший инспектор сделал предупредительный окрик и подал сигнал тревоги. Но сиделец не отреагировал и продолжил рваться на свободу. Илья Марченко сделал предупредительный выстрел, после которого подоспела группа задержания.

- Было еще светло. Я увидел, как один из осужденных стремительно приближается к ограждению пятнадцатиметровой полосы. Не растерялся и принял меры, согласно алгоритму действий часового при побеге, - рассказал прапорщик внутренней службы Илья Марченко.

В уголовно-исполнительной системе Хабаровского края Илья Марченко несет службу с 2018 года. Характеристика с места работы положительная, у коллег негативных чувств не вызывает. О предотвращении побега говорит по-военному сухо: «Сделал так, как учили, согласно инструкциям и служебному долгу». За достойное выполнение служебных обязанностей младший инспектор получил премию и благодарность.

- Выражаю вам благодарность за добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в служебной деятельности, а также за успешное выполнение сложных и важных задач. Искренне желаю вам дальнейших успехов в службе на благо укрепления уголовно-исполнительной системы, - сказал генерал-майор внутренней службы Юрий Дорохин, начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю.

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