В ЕАО возобновили движение междугородних автобусов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 15 февраля в ЕАО запустят автобусы на все направления. Ранее движение для некоторых маршрутов было временно приостановлено из-за плохой погоды. Теперь жители могут уехать из Биробиджана в Хабаровск и Благовещенск, а также из Хабаровска в Биробиджан.

Несмотря на то, что рейсы возобновили, погодные условия все еще остаются не самыми благоприятными. На дорогах сохраняется гололедица, что создает риск увеличения числа аварий.

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