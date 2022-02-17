В Хабаровске затопило Ремесленную улицу Источник: Telegram-канал «Город Золотой» Фото: Социальные сети

Ремесленная улица в Хабаровске оказалась залита водой. В данный момент по ней невозможно проехать на машине, а пешеходы вынуждены обходить потоп стороной.

- На улице произошла коммунальная авария. В данный момент на месте работает ремонтная бригада. Когда удастся починить объект, пока неизвестно, - рассказали «КП» - Хабаровск» в единой дежурно-диспетчерской службе Хабаровска.

Рабочий стоит по колено в луже Источник: Telegram-канал «Город Золотой» Фото: Социальные сети

За последнее время число аварий значительно увеличилось. Недавно в Горьком люди были вынуждены сидеть целый день без воды по той же причине: тогда вышло из строя оборудование. Последствия аварии удалось устранить только на следующий день.

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