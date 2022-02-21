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Общество21 февраля 2022 2:17

Хабаровский край готов принять беженцев из ДНР и ЛНР

- Социальные службы займутся трудоустройством. Вакансий в крае - более 20 тысяч, - сообщил губернатор края Михаил Дегтярев
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Хабаровский край готов принять беженцев из ДНР и ЛНР

Хабаровский край готов принять беженцев из ДНР и ЛНР

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Хабаровский край стал еще одним субъектом Дальнего Востока, где готовы принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев.

- Мы всегда готовы подставить плечо нашим людям на Донбассе. В случае необходимости оперативно подготовим пункты временного размещения и в этот раз. Социальные службы займутся трудоустройством. Вакансий в крае - более 20 тысяч, - сообщили глава края. Он отметил, что в 2014 году, когда в регион также направляли беженцев, только в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре были созданы 14 пунктов временного размещения.

Ранее сообщалось, что Еврейская автономная область готова принять беженцев из Донецкой народной республики и Луганской народной республики.

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