Гостиничная сеть «Пять звезд» заявила о готовности принять украинских беженцев в Хабаровске

Гостиничная сеть «Пять звёзд» заявила о готовности принять украинских беженцев в Хабаровске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня в правительстве Хабаровского края состоялось заседание под руководством зампреда Евгения Никонова с управляющими гостиничными сетями по поводу размещения беженцев из Донецкой и Луганской республик.

- До ста человек мы готовы сегодня разместить в наших гостиницах, тем самым протянув руку помощи братскому народу. По планам регионального правительства, беженцы будут находиться в гостинице порядка недели. За это время они должны будут адаптироваться, сдать тесты ПЦР. Далее включится комитет по труду и занятости, поможет с рабочими местами и жильем. Будет оказана поддержка с местами в образовательных учреждениях, - комментирует директор гостиничной сети «Пять звезд» Иван Новиков.

Это не первый опыт компании в подобной поддержке. Объекты сети в регионе неоднократно использовались для размещения подтопленцев и попавших в сложную жизненную ситуацию, а также здесь были организованы обсерваторы.