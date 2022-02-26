Пожарные продолжают тушить огонь в деревянном здании в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

25 февраля в 18:30 в Хабаровске по переулку Дьяченко загорелось деревянное здание. Оно является объектом культуры. Спасти строение не удалось, однако пожарные смогли подавить распространение огня на другие памятники архитектуры, расположенные по соседству.

- На данный момент тушение все еще продолжается. Пожарные разбирают обрушенные деревянные конструкции и осуществляют проливку, - сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Всего для ликвидации пожара на место вызвали 21 человека и привлекли 7 единиц техники. Тушение длилось всю ночь. Пострадавших при пожаре нет.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.