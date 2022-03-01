В Хабаровске активизировались догхантеры. Фото: Интсаграм/ЗооКомпас бездомные животные

В Хабаровске вновь активизировались догхантеры. Информация об очередных отправлениях бездомных дворняг появилась в паблике «ЗооКомпас бездомные животные».

Очевидцы сняли на видео происходящее. Животное упало замертво. Сообщивший об этом рассказал, что такие акты человеческой жестокости не единичны. Собаки погибают в районе переулка Зеленоборский, улицы Лизы Чайкиной и Казачьей горы.

В соцсети горожане в шоке от действий живодеров. Пост набрал массу гневных комментариев. Пугает в этом случае и то, как легко люди распоряжаются жизнями других живых существ, и то, что случайные свидетелями мучительной смерти бездомных животных становятся те, для кого это может стать большим потрясением и нанести психологическую травму. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

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