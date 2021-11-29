«Кровавая пена, судороги и отек мозга»: хабаровские живодеры начали применять новый способ убийства собак

Жертва догхантеров скончалась за считанные минуты Фото: Елена ВАХРУШЕВА (КП-Ярославль)

В Хабаровске снова активизировались догхантеры. Несколько дней назад, около 23:00, на улице Калинина, 123 проезжающие мимо девушка с парнем увидели собаку, которой по виду было очень плохо - у пса была странная походка, после чего животное упало и стало биться в конвульсиях.

Тогда пара остановилась, чтобы помочь, вместе с ними это сделали еще несколько машин. Животное начало умирать прямо на глазах изумленных людей в ужасных муках - из пасти у пса шла кровавая пена, его рвало, по телу проходили судороги, собака тяжело дышала.

Неравнодушные граждане не знали, как помочь животному, думая, что пса подстрелили в нос. В попытках спасти умирающую собаку, жители позвонили на линию 112, так как ветеринарные клиники к тому времени были уже закрыты. А с этого номера их уже перевели на зоозащитников.

Животное же сначала огрызалось и попыталось убежать от людей, но затем собаку поймали и положили под машину, где она и скончалась за несколько минут. В это время люди получали консультацию по телефону. По мнению зоозащитников, пса убил сильнодействующий яд, который подсыпали бедной дворняге.

- По всем симптомам это точно был яд. Подобные случаи нам уже не раз встречались. У меня есть предположение, что это за препарат. Называть его не хочу. Скажу только, что его можно легко достать в аптеках и для человека он безвреден. А вот у собак этот препарат вызывает отек головного мозга и мучительную смерть в течение 15-20 минут. Но чтобы узнать наверняка, что это за вещество, нужно проводить лабораторные исследования биоматериалов собаки, которые затем отправляются в Москву. Вскрытие ничего не покажет, так как погибшее животное опустошило желудок, - рассказала «КП» - Хабаровск» Наталья Коваленко, председатель хабаровского краевого общественного движения «Зоозащита-ДВ».

Пост с этой историей появился в паблике сообщества «Зоозащита-ДВ». В комментариях к нему пользователи написали о том, что возле стадиона имени Ленина жила стая собак, которую тоже всю отравили на прошлой неделе. Зоозащитники предполагают, что погибший пес, скорее всего, тоже был из этой стаи. Кто-то целенаправленно травит бродячих собак.

- Чтобы в подобной ситуации избежать трагедии, нужно действовать очень быстро и сначала внутримышечно поставить витамин В6. Так животное сможет дотянуть до больницы. А там уже действовать по обстоятельствам. Исследование желательно проводить в течение суток. Наши волонтеры всегда готовы прийти на помощь, если могут. В ином случае человек всегда получит консультацию. К сожалению, в Хабаровске нет службы по спасению животных, и это огромная проблема, - добавила Наталья Коваленко.

Виновников отравления зоозащитники пытаются найти по камерам наблюдения. Также они просят горожан быть бдительными и следить за питомцами во время прогулок. Найти отравителей будет сложно, для этого необходимо действовать по горячим следам.

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