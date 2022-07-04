Следком расследует смерть двоих подростков в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Расследованием смерти двух подростков на карьере в Хабаровске занялся региональный следком. Специалисты будут разбираться, почему дети оказались там одни, и почему чиновники не позаботились об обеспечении безопасности в популярном у горожан месте отдыха.

- Следователи провели осмотр места происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств гибели несовершеннолетних. В ходе расследования будет дана комплексная оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на данном участке местности, - рассказала официальный представитель ведомства Дарья Немцева.

Напомним, мальчишки утонули 3 июля на карьере в районе дома №10 на улице Прогрессивной. В этом месте в жаркие дни всегда многолюдно, но купание там запрещено.

- Печальная статистика жарких дней уже традиционна. Жители и гости региона, забыв о правилах безопасности, идут купаться в необорудованные места в состоянии алкогольного опьянения. Родители отпускают своих детей на водоемы. Цена подобного пренебрежения правилами - жизнь, - говорят спасатели.

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