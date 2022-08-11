Селянин зарезал мужчину в овраге на Набережной в Хабаровске Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Уроженец села Бичевая вновь засветился в ужасном происшествии. Мужчина зарезал бритвой нового знакомого в Хабаровске. Это произошло на глазах свидетеля. С ними в тот момент находился еще один мужчина.

Все произошло в августе 2021 года в овраге на Набережной, 27А. Александр В. (имя героя изменено) переехал из родного села в районе имени Лазо в столицу Хабаровского края. Там он познакомился с двумя мужчинами без определенного места жительства. Они решили вместе выпить и выбрали для этого уединенное место. Однако посиделка закончилась конфликтом. Александра разозлил один из присутствовавших, поэтому он схватил бритву и полоснул мужчину по горлу.

- Причиной стало чувство личной неприязни. От полученных травм потерпевший скончался в медицинском учреждении, - рассказали в прокуратуре по Хабаровскому краю.

Ошеломленный приятель остался жив, его миновал внезапный гнев Александра.

Это не первый случай в жизни преступника. Ранее он уже сидел в тюрьме за грабежи и кражу. Более того, похожая ситуация с убийством произошла летом того же года. Тогда Александр познакомился с 24-летним молодым человеком, которого позвал к себе в гости. Мужчина заинтересовался татуировками на руках нового друга, поэтому он стал расспрашивать его о значении рисунка. Александру не понравились ответы на его вопросы, поэтому он забил парня деревянной доской. Тело он спрятал в лесу. Труп обнаружили только спустя два месяца.

Теперь Александра будут судить за убийство и умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть. Ему грозит внушительный тюремный срок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Взбесила татуировка: мужчина забил доской знакомого из Хабаровского края за рисунки на руках

Житель Хабаровского края убил приятеля доской из-за татуировок на руках (подробнее)